Переломный момент конфликта на Украине может произойти в этом году Экс-нардеп Олейник: переломный момент конфликта на Украине случится в этом году

Москва21 июл Вести.Переломный момент конфликта на Украине случится уже в этом году, прорыв будет обеспечен, когда Россия найдет решение по БПЛА. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной рады Украины, член совета движения "Другая Украина" Владимир Олейник в интервью ИС "Вести".

Он отметил, что в украинском обществе на фоне отставки министра обороны Михаила Федорова началось брожение, которые затронуло в том числе и армию. По мнению Олейника, вряд ли стоит ожидать "большого майдана", это невыгодной Западу.

Конечно, особенно если назначат [генерала Михаила] Драпатого, то это очень хорошая фамилия. Там нет единого мнения, многие понимают, что воровство процветает. Умирать за землю, которую продали, ископаемые, передали, уже никому не хочется. В основном, сейчас линия противостояния держится на БПЛА. Но Россия найдет решение этой проблемы по БПЛА, по Starlink, и тогда будет прорыв, и тогда будет переломный момент. Я почему-то думаю, что в этом году сказал экс-нардеп

Олейник добавил, что на Западе сейчас оценивают, кто им дороже: Зеленский или Федоров, чтобы определить, кого они будут поддерживать.

Ранее экс-депутат Рады заявил, что на фоне гражданского противостояния раскол в киевской верхушке усилится настолько, что даже Западу не удастся это контролировать.