Новый кризис на Украине стал самым крупным после отставки Залужного, считает NYT NYT: на Украине разразился самый серьезный с 2024 года политический кризис

Москва17 июл Вести.Увольнение украинского министра обороны Михаила Федорова раскололо Украину. По сути, это конфликт между "технократами" и "генералами", пишет The New York Times (NYT). По мнению обозревателей издания, Украина столкнулась с самым серьезным политическим кризисом с 2024 года, когда Владимир Зеленский уволил командующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

Сейчас, отмечает издание, произошел разрыв между традиционным военным командованием во главе с генералом Александром Сырским и сторонниками "инновационной войны". Принимая решение об отставке Федорова, Владимир Зеленский заявил, что должен устранить конфликт, "выбрав одну из сторон".

Страна внезапно оказалась втянута в политический кризис, представляющий собой самый серьезный раскол в руководстве с тех пор, как в 2024 году Зеленский уволил командующего [ВСУ] генерала Валерия Залужного, у которого возник конфликт с президентом по поводу мобилизационной политики отмечает NYT

Михаил Федоров, считают американские журналисты, много сделал для внедрения и массового использования беспилотников на поле боя, но сам стал жертвой политического столкновения. Экс-министр выступил против главкома ВСУ, обвиняя Сырского в коррупции и стратегической недальновидности, а также в создании препятствий для внедрения современных технологий в армии (роботов и беспилотников).

Отставка Федорова вызвала акции протеста в Киеве, которые могут перерасти в новый майдан.