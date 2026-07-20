Москва20 июл Вести.Политический и правительственный кризис на Украине показал, какие силы начинают перегруппировываться. Об этом ИС "Вести" заявил политолог, бывший генеральный директор Российской промышленной группы "Южмаш" Вячеслав Смоленко.

По его мнению, в своем намерении пойти на выборы глава киевского режима Владимир Зеленский стал готовить для этого почву. В частности, он определяет исполнителей в силовые структуры для подавления инакомыслия.

Смоленко убежден, что после ухода Михаила Федорова с поста министра обороны Украины свою должность может покинуть и главком ВСУ Александр Сырский. Ранее сообщалось, что отставка Федорова произошла после его конфликта с Сырским.

Прогнозирую следующее: Федорову придумают какую-то должность, его имя уже звучит в совбезе (СНБО Украины), а Зеленский снимет Сырского. Сырский не та фигура, за которую он будет костьми падать и биться. Самое главное другое - Зеленский запустил лис в курятник, который передушит любое инакомыслие в армии. [Врио главы СБУ Александр] Поклад будет душить любое инакомыслие на улице, все эти картонные майданы будут уничтожены или нейтрализованы. Дальше [врио министра обороны] Хмара сделает то же самое в армии сказал эксперт

Все это необходимо, пояснил Смоленко, потому что Зеленский готовится идти на выборы.

Одна беда — на выборы его никто не пустит. Компромат, который до сих пор лежит, а там всплывает и его жена со скумбрией по 8 гривен и его подельники все, придерживается отметил Смоленко

По мнению политолога, правительственному кризису на Украине был дан старт аккурат после того, как Зеленский вернулся из Анкары.

Запущен этот кризис был в Анкаре, после встречи Зеленского с Трампом. Трамп ему сказал: "Готовься к выборам". Зеленский возвращается и понимает, что выборы на носу. Что ему нужно сделать? Ему нужно переформатировать правительство. Ему нужно правительство под выборы. И что мы видим? Зеленский начинает окружать себя держимордами указал Смоленко

Ранее, напомнил он, внутренней политикой на Украине занимался экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Однако коррупционный скандал вокруг украинского бизнесмена Тимура Миндича убрал Ермака, тем самым заставив Зеленского самому заняться кадровыми перестановками во власти. А тут, обратил внимание Смоленко, все зависит от личного отношения главы киевского режима к претенденту

Допустим, [Михаил] Федоров, в бэкграунде у него – погремуха "Муха - Миша 5%". Сам Зеленский раскручивает и поднимает его по карьерной ступени, условно с лейтенанта до генерала армии. Зачем, для чего?.. И тут же в нем разочаровывается, когда у человека появляются амбиции. И происходит тот кризис, который мы видим. Был [Кирилл] Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) – террорист, конченый убийца. Это первый, кого Зеленский сделал главой администрации [после увольнения Ермака] рассказал эксперт

Смоленко отметил, что подобным образом карьера складывается у нынешнего врио главы СБУ Александра Поклада.

Сейчас мы видим Поклада. Это человек с погремухой "Душитель", и он стал руководителем СБУ, получил неограниченную власть с неограниченным инструментом. Ранее он возглавлял 5-е управление контрразведки СБУ, которое называли "Эскадроны смерти пятого управления". Человек с со склонностями маньяка, получивший благодаря Зеленскому неограниченные полномочия, неограниченную власть. Это все не просто так. Кроме того, нынешний врио министра обороны Украины Евгений Хмара. Главная его заслуга в том, что он руководитель личной охраны семьи Зеленского - его родителей, детей, жены. Хмара - это операция "Паутина", хмара — это нынешние удары по нефтепереработке, нефтеналиву и нефтетранспортировке нашей. Он сбушник-альфовец, которого сейчас поставили на Министерство обороны. Фактически три ключевые должности занимают отмороженные на всю голову террористы, Зеленский себя ими окружает. Зачем он это делает? А потому что выборы на носу. И Зеленскому нужны чистки в Министерстве обороны пояснил политолог

Ранее сообщалось, что после отставки Федорова с поста министра обороны Украины в 18 городах страны прошли акции протеста.