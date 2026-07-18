В Раде собирают подписи под петицией об отставке главкома ВСУ Сырского Депутаты Рады готовят запрос Зеленскому об отставке главкома ВСУ Сырского

Москва18 июл Вести.Запрос об отставке Александра Сырского с поста главкома вооруженных сил Украины (ВСУ) инициировали депутаты Верховной рады. Одним из инициаторов сбора подписей под петицией об отставке Сырского выступил депутат Ярослав Железняк.

До понедельника запрос должны подписать как минимум 226 депутатов, чтобы он поступил на рассмотрение главы киевского режима Владимира Зеленского.

Инициируем регистрацию запроса от депутатов с требованием рассмотреть вопрос об увольнении генерала Александра Сырского с должности главнокомандующего вооруженных сил Украины написал депутат Железняк в своем Telegram-канале

Депутаты Рады намерены потребовать от Зеленского назначения нового главнокомандующего ВСУ на "основе критериев профессиональной эффективности и ориентации на измеримый технологический результат".

Глав киевского режима Владимир Зеленский обвинил министра обороны в провале реформы военкоматов – ТЦК (территориальных центров комплектования). Сырский жаловался Зеленскому на то, что украинская армия не получает достаточного для ведения боевых действий пополнения.

Теперь Зеленский рассматривает возможность отставки Сырского, сообщила газета The Financial Times. Издание полагает, что это позволит выйти из политического кризиса, который разразился в Киеве после отставки министра украинской обороны Михаила Федорова. Противостояние между Федоровым и Сырским, а также постоянные жалобы Зеленскому министра обороны на главкома ВСУ привели к отставке всего состава украинского кабинета министров.

После этого в столице Украине и ряде украинских городов (в Одессе, Харькове, Черновцах и Кривом Роге) прошли митинги в поддержку Федорова и против Сырского. Их участники потребовали смещения главкома ВСУ, которого на Украине называют Мясником. Информкампанию в поддержку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на фоне протестов против него координирует экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По публикациям ряда украинских СМИ, увольнение Сырского с поста главкома ВСУ лишит Зеленского контроля над армией.

New York Times добавила, что Зеленский, отправив Федорова в отставку, избавился от опасного политического конкурента.