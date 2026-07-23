Встреча Лаврова и Рубио завершилась в Маниле

Встреча Лаврова и Рубио в Маниле закончилась, она продолжалась около получаса Встреча Лаврова и Рубио завершилась в Маниле

Москва23 июл Вести.В Маниле завершилась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.

Переговоры продолжались 35 минут. Встреча началась в 11.54 по местному времени (06.54 мск) и завершилась в 12.31 (07.31 мск). Следующий двусторонний контакт у Рубио был запланирован на 12.25 по местному времени (7.25 мск).

Встреча стала четвертой двусторонней встречей Лаврова и Рубио с 2025 года.

Накануне Лавров сообщил, что планирует спросить у Рубио о позиции США в урегулировании украинского конфликта. Как ранее сообщил ТАСС дипломатический источник, инициатором встречи была американская сторона.