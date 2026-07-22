Москва22 июлВести.Причиной смерти кулинара, историка русской кухни и телеведущего Максима Сырникова стало внезапное внутреннее кровотечение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на окружение умершего.
В среду, 22 июля, стало известно о том, что Сырников умер в возрасте 60 лет.
Внутреннее кровотечение. Он где-то не так давно попадал в больницу, потом ушел из нее, сказал, что будет дома… И буквально через две или три недели он внезапно скончалсяцитирует собеседника агентство
Уточняется, что дату и место прощания назовут позднее.
Ранее генеральный директор телеканала "Спас" Борис Корчевников прокомментировал смерть Сырникова. Он сказал, что кулинар излучал тепло старшего брата и рассказывал о кухне захватывающе, с большой любовью к России.