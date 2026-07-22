От него веяло теплом старшего брата: Корчевников вспомнил, каким был Сырников Корчевников заявил, что кулинар Сырников излучал тепло старшего брата

Москва22 июл Вести.Кулинар и телеведущий Максим Сырников излучал тепло старшего брата. Так об историке русской кухни высказался генеральный директор телеканала "Спас" Борис Корчевников.

От Максима веяло теплом старшего брата – он обнимал им меня и потом рассказывал о каждой из снедей так захватывающе и с такой любовью к России написал Корчевников в MAX

По мнению журналиста, кулинар видел за простой едой в тарелке всю красоту и дух России.

Корчевников также вспомнил, как Сырников неоднократно отправлял в зону СВО армейские котелки для полевой кухни, потому что ему показалась неподходящей полевая посуда, из которой ели бойцы.

Максим Сырников скончался в возрасте 60 лет. За несколько дней до этого он попросил молиться о его здоровье и сообщил, что сбежал из больницы.