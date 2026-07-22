Москва22 июлВести.Кулинар и телеведущий Максим Сырников излучал тепло старшего брата. Так об историке русской кухни высказался генеральный директор телеканала "Спас" Борис Корчевников.
От Максима веяло теплом старшего брата – он обнимал им меня и потом рассказывал о каждой из снедей так захватывающе и с такой любовью к Россиинаписал Корчевников в MAX
По мнению журналиста, кулинар видел за простой едой в тарелке всю красоту и дух России.
Корчевников также вспомнил, как Сырников неоднократно отправлял в зону СВО армейские котелки для полевой кухни, потому что ему показалась неподходящей полевая посуда, из которой ели бойцы.
Максим Сырников скончался в возрасте 60 лет. За несколько дней до этого он попросил молиться о его здоровье и сообщил, что сбежал из больницы.