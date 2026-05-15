Москва15 мая Вести.В Москве прошла церемония прощания с телеведущим Владимиром Молчановым, скончавшимся после продолжительной болезни на 76-м году жизни. Своим появлением он произвел настоящую революцию на советском телевидении, став одним из самых известных ведущих страны. Диктор Владимир Березин в комментарии MK.RU рассказал о завистниках телеведущего.

Талантливым и ярким людям, таким, каким был Володя, не могут не завидовать. Рядом с ними есть неталантливые и бездарные – те люди, которые всегда завидуют. Это участь всех талантливых людей — иметь завистников отметил Березин

По его словам, Молчанов сразу оказался в статусе суперзвезды в эпоху, когда такого понятия на советском телевидении не существовало.

Он разрушил все стандарты, появившись на экране... То, что он делал, всегда было так убедительно! Конечно, ему завидовали, то есть шипели вслед. Это означало, что он был первым, а все остальные шли за ним сказал диктор

Березин подчеркнул, что появление Молчанова на экране привлекало зрителей, но вызывало острую реакцию у тех, кто начал терять место в своем жанре.

Впрочем, в этом диктор видит и положительную сторону. Завистники, пытаясь подражать Молчанову, в итоге нашли возможность быть похожими сами на себя и стали первыми уже в своих жанрах, хотя первым все равно оставался Молчанов.

Сам Березин, тоже не раз сталкивавшийся с завистью, признался, что старается не обращать на нее внимания, опираясь на свой жизненный и профессиональный опыт.

13 мая стало известно о смерти Владимира Молчанова. Известный телеведущий и автор программы "До и после полуночи" ушел из жизни в возрасте 75 лет. У него был один из сложных видов рака. 15 мая в Москве состоялось прощание с Владимиром Молчановым