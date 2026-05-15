Проститься с Молчановым в Москве пришли Познер и Эрнст

Москва15 мая Вести.На церемонию прощания с телеведущим, автором программы "До и после полуночи" Владимиром Молчановым в Москве пришли генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст и журналист Владимир Познер.

Церемония прощания проходит 15 мая в московском храме Космы и Дамиана. На отпевании собрались родные, друзья, коллеги и поклонники телеведущего. Среди тех, кто приехал проститься с Молчановым, были замечены журналисты Юрий Рост и Александр Любимов, режиссер Иван Цыбин, телеведущая Яна Чурикова.

Как стало известно ранее, тело Молчанова кремируют, церемонии захоронения после отпевания не будет – она состоится позже. По данным источника ТАСС, прах Владимира Молчанова захоронят на Ваганьковском кладбище столицы.

О смерти телеведущего и автора программы "До и после полуночи" стало известно 13 мая. Он ушел из жизни в возрасте 75 лет. У Молчанова был один из сложных видов рака.