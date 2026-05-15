В Москве простились с телеведущим Владимиром Молчановым

Москва15 мая Вести.В Москве простились с известным телеведущим и автором программы "До и после полуночи" Владимиром Молчановым, пишет Telegram-канал SHOT. Он скончался после тяжелой болезни в возрасте 75 лет.

На отпевание в церкви Космы и Дамиана в Шубине пришли его родные, друзья, коллеги и поклонники.

По сведениям СМИ, в их числе – журналисты Юрий Рост и Александр Любимов, режиссер Иван Цыбин, телеведущая Яна Чурикова. Проститься с Молчановым также приехали Константин Эрнст, Елена Ханга и другие известные персоны.

Ранее сообщалось, что тело Молчанова кремируют, церемонии захоронения после отпевания не будет – она состоится позже.

Источник ТАСС сообщил, что прах Владимира Молчанова захоронят на Ваганьковском кладбище столицы.