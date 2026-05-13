Москва13 мая Вести.Телеведущая Арина Шарапова в интервью ИС "Вести" назвала скончавшегося журналиста Владимира Молчанова величайшим профессионалом.

Молчанов два раза болел коронавирусом, смерть жены и дочери также пошатнула его здоровье, отметила телеведущая.

Я считаю, что преодолел [болезнь] своей невероятной любовью к жизни, своим мощнейшим характером… Часто бывали вместе на мероприятиях, мне его не хватает уже сейчас. На мой взгляд, это величайший профессионал. Потрясающий журналист и великолепный ведущий. У него есть чему учиться. Надо пересматривать его работу и стараться быть таким же или лучше, если получится