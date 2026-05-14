Стало известно, кто получит многомиллионное наследство умершего Молчанова Юрист Соловьев: если Молчанов не оставил завещание, наследство перейдет внуку

Москва14 мая Вести.В случае, если советский и российский теле- и радиоведущий, журналист, автор программы "До и после полуночи" Владимир Молчанов не оставил завещания, то его наследство перейдет внуку Дмитрию, пояснил aif.ru юрист Иван Соловьев.

Если завещания не было, то все распределяется по закону. Сначала идут наследники первой очереди сказал Соловьев

По мнению юристов, в данном случае наследник первой очереди - это внук Дмитрий.

Владимир Молчанов скончался в больнице в результате тяжелого заболевания. Ему было 75 лет. Он владел двухкомнатной квартирой в знаменитом "композиторском" доме на улице Чаянова в Москве. Ее стоимость составляет около 45-50 миллионов рублей. Молчанову принадлежал дом в деревне Старая Руза в Подмосковье. Его предварительная цена - от 9 до 16 миллионов рублей.

У Владимира Молчанова была единственная дочь - Анна. В 2004 году у нее родился сын Дмитрий. Супруга Молчанова умерла в декабре 2022 года. За 1,5 месяца до собственной смерти Молчанов потерял дочь Анну.