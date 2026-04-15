Актер Мерзликин: Пускепалис не тратил время на маски и был неподдельно искренним

Москва15 апр Вести.Актер театра и кино, режиссер Андрей Мерзликин в интервью ИС "Вести" рассказал, что заслуженный артист России Сергей Пускепалис, которому 15 апреля исполнилось бы 60 лет, был неподдельно искренним и добрым человеком, который не тратил время на использование масок и фильтров.

Мерзликин рассказал, что познакомился с Пускепалисом на съемках сериала "Крик совы". По его словам, это общение многое определило в отношениях между актерами, там и зародилась их крепкая дружба.

Сергей [Пускепалис] был крайне искренним человеком, открытым. Он не тратил времени ни на какого рода фильтры, интриги или способы показать какую-то свою субличность. Их у него не было. У него была одна большая, сильная, цельная личность… И это всем нам импонировало, потому что цельный человек — это редкость. Абсолютно мощная, большая и физически цельная фигура, всем нам декламирующая свое доброе сердце. Это тоже важно, добрый человек – редкость поделился актер

Заслуженному артисту России Сергею Пускепалису 15 апреля могло бы исполниться 60 лет. Он погиб в автомобильной аварии 20 сентября 2022 года в Ярославской области.