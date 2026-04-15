Актер Мерзликин о помощи Пускепалиса Донбассу: он всегда отдавал все, что есть

Москва15 апр Вести.Заслуженный артист России Сергей Пускепалис воспринимал конфликт в Донбассе как личную беду, поэтому старался помочь, чем мог, рассказал актер и режиссер Андрей Мерзликин в интервью ИС "Вести".

Мерзликин поделился, что Пускепалис относился трепетно к ситуации в Донбассе, он отдавал все, что у него есть, всем нуждающимся.

Сергей всегда так жил. Все, что было, собирал, отдавал. Даже иногда Сергея спрашивал: "У тебя есть место, где ты живешь?" У Сергея не было такого, у него их было несколько. Россия стала его домом. И тут живет, и тут живет. И семья, и несколько театральных семей, и несколько дружеских семей, и несколько мест, где он себя чувствует как дома. Когда начался Донбасс, он это принял как будто это с ним случилось, с его родными людьми, с его семьей что-то происходит рассказал актер

Сергей Пускепалис поддерживал Донбасс и бойцов спецоперации. Благодаря ему на фронт было отправлено более 20 миллионов рублей. В 2021 году в Донбассе прошли гастроли Волковского театра. Выезд актеров был осуществлен на личные средства режиссера. После его гибели в Донецке установили памятник актеру.

15 апреля заслуженному артисту России Сергею Пускепалису могло исполниться 60 лет. Он погиб в автомобильной аварии 20 сентября 2022 года в Ярославской области.