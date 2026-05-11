Москва11 мая Вести.Союз театральных деятелей России проводит работу по созданию базы данных об артистах, прошедших войну. Об этом ИС "Вести" рассказал художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков.

Наш Cоюз театральных деятелей старается сделать все возможное для ветеранов. Мы уже второй год готовим большую базу данных всех артистов, прошедших войну, всех, кто был в тылу, помогал. Мы собрали практически всю информацию о фронтовых бригадах, которые буквально с первых дней войны выезжали на передовую поддерживать дух бойцов. И их за годы войны были тысячи