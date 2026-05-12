Москва12 мая Вести.Всероссийский проект "Театральный поезд", который приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей, является проектом мирового масштаба. Об этом заявил художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, передает ИС "Вести".

Мне кажется, это проект абсолютно мирового масштаба, когда артисты со всей нашей огромной многонациональной родины перемещаются по стране в одном поезде, показывают в 43 городах нашей страны спектакли в течение двух дней, проводят встречи и мастер-классы. Это огромный обмен энергии, и, мне кажется, социальный оптимизм сказал он

По словам Машкова, "Театральный поезд" по сути является фестивалем, который придает силы и артистам.

Это большой театральный фестиваль. И мы представляем все многообразие всей театральной палитры России. Мне кажется, для артистов, прежде всего, это дает возможность найти следующий этап вдохновения добавил он

В рамках проекта отправляются два состава поезда, один из Владивостока, второй – из Севастополя. Финалом станет одновременное прибытие поездов 30 июня на Киевский вокзал Москвы.