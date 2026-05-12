Москва12 мая Вести.Всероссийский проект "Театральный поезд" объединит более 5 тыс. артистов, которые покажут свои лучшие постановки в различных регионах страны, отметил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков в интервью ИС "Вести".

Масштабная культурно-просветительская инициатива приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России. В каждом городе-остановке поезда предусмотрено проведение двухдневного театрального фестиваля.

Инициатива Союза театральных деятелей показывает, насколько культура может объединять нашу большую страну. Потому что не у всех есть возможность прийти в театр. И когда театр на поезде "приезжает" в эти населенные пункты, там у людей появляется уникальная возможность стать зрителями самых лучших постановок, увидеть наших народных артистов сказал Новиков

Поезда с театральными артистами, которые будут меняться от города к городу, отправятся в Москву по двум маршрутам: из Владивостока и Севастополя.

Благодаря этому проекту 5 тыс. артистов смогут принять участие вот в этом театральном поезде, в обоих маршрутах – восточном и южном – посмотреть на нашу большую страну. Это ситуация, от которой выигрывают обе стороны: и артистам приятно и интересно посмотреть на нашу большую страну, и зрителям – пообщаться с нашими мастерами сцены отметил Сергей Новиков

12 мая поезд стартует из Владивостока, а 27 мая – из Севастополя. 30 июня ожидается прибытие обоих составов в Москву на Киевский вокзал.