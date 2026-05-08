Москва8 мая Вести.РЖД назначили дополнительные 17 поездов из Новороссийска, Адлера, Минеральных Вод, Волгограда и Астрахани в Москву и обратно для перевозки пассажиров в связи с ограничениями авиасообщения на юге страны. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Так, поезд №501/502 отправится из Новороссийска в Москву отправится 9, 10, 11 мая в 17.10 мск, поезд №160/159 Адлер – Москва запланирован 9 мая в 16.40, обратно – 11 мая в 01.37 мск. Поезд №517/518 Адлер – Москва отправлением из Адлера 10 и 11 мая в 08.09 и из Москвы 12 и 13 мая в 01.30.

Поезд №455/456 Минеральные Воды – Москва отправится из Минвод 10 и 11 мая в 19.40, №587/588 Волгоград – Саратов – Москва – 10 мая в 03.15, из Саратова 10 мая в 10.40. Из Москвы состав отправится 11 мая в 23.59, из Саратова –12 мая в 18.22

Состав №555/556 Астрахань – Саратов запланирован 10 мая в 17.00, далее из Саратова в составе поезда №533/534 Саратов – Москва 11 мая отправлением в 05.35. Поезд №533/534 Москва – Саратов отправится из Москвы 12 мая в 14.15.

На эти поезда пассажирам предложено более 5 тысяч мест, стоимость билетов будет фиксированной. Также увеличено количество вагонов в регулярных составах: организовано дополнительно 9 тысяч мест говорится в сообщении

Кроме того, организованы перевозки по схемам "автобус+поезд и "поезд+автобус". Такой вариант предусмотрен из Грозного, Магаса, Владикавказа, Нальчика. Оттуда можно доехать автобусом до Минеральных Вод, а затем пересесть на поезд до Москвы, Санкт-Петербурга или других городов. Из Махачкалы предусмотрен автобус в Астрахань, далее отправлением поездом. Из Элисты в Волгоград также отправится автобус, а затем предусмотрена пересадка на поезд.