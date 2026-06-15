Продажа билетов на часть поездов с юга России временно приостановлена РЖД приостановили продажа билетов на некоторые поезда с юга России

Москва15 июн Вести.РЖД временно приостановили продажу билетов на некоторые поезда с Черноморского побережья и Кавминвод из-за ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре. Об этом РИА Новости сообщили в компании.

Отмечается, что продажа билетов откроется сразу после корректировки расписания.

В связи с проведением в сентябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, расписание и маршруты некоторых поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября будут скорректированы... В том числе изменения коснутся и некоторых поездов, отправляющихся от станций курортов Черноморского побережья и Кавминвод говорится в сообщении

На летний сезон РЖД назначили в южном направлении 149 пар поездов, в том числе 65 в Адлер, 43 – в Анапу, 24 – в Новороссийск.