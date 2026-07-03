Из Москвы и Петербурга запустят новые маршруты на юг России

"Гранд Сервис Экспресс" запустит поезда в Анапу и Новороссийск Из Москвы и Петербурга запустят новые маршруты на юг России

Москва3 июл Вести."Гранд Сервис Экспресс" запустил три новых поезда на юг России – из Москвы в Новороссийск и Ростов-на-Дону, из Петербурга в Анапу, говорится в сообщении железнодорожного перевозчика.

Поезд из Ростов-на-Дону в Москву отправился в свой первый рейс 2 июля в 12.17, на конечную станцию он прибыл 3 июля в 09.40. Обратно состав отправится в 20.00 и прибудет в Ростов-на-Дону 4 июля в 20.28.

Первый поезд в Новороссийск из Москвы отправится 10 июля. Курсировать он будет ежедневно.

Поезд Санкт-Петербург – Анапа начнет курсировать с 16 июля через день.

Отмечается, что продажа билетов на эти поезда открывается за 30 суток.