Александр Гусев сообщил о подготовке к запуску поездов в ДНР и Крым

Воронежский губернатор рассказал о подготовке к запуску поездов в ДНР и Крым Александр Гусев сообщил о подготовке к запуску поездов в ДНР и Крым

Москва29 апр Вести.Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что власти готовят инфраструктуру для пассажиров поездов, которые идут из Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа в Донецкую Народную Республику и Крым. Об этом глава субъекта рассказал РИА Новости.

Ранее сообщалось, что железнодорожное сообщение между Мариуполем и Воронежем через Донецк и Луганск планируют запустить к 2028 году.

Мы совместно с федеральными органами и соседними регионами обеспечиваем подготовку инфраструктуры, согласование графиков движения и организацию необходимых сервисов для пассажиров отметается в сообщении

В ближайшие годы специалисты начнут работы.

По мнению Гусева, запуск железнодорожного сообщения с ДНР, ЛНР и Крымом через территорию новых регионов положительно повлияет на экономику и инфраструктуру региона.