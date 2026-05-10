Москва10 мая Вести.Власти ДНР и Ростовской области завершают подготовку запуска межрегиональной электрички, ее могут пустить до конца 2026 года, сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта республики Александра Бондаренко.

По словам чиновника, к запуску железнодорожного сообщения технически все готово. Сейчас прорабатывается вопрос обновление подвижного состава при поддержке федеральных властей.

Единственной сейчас для нас задержкой и проблематикой является как раз организация безопасного пропуска электропоездов в части организации прохождения пункта пропуска, досмотровых мероприятий сказал Бондаренко

В настоящее время из ДНР в Ростовскую область можно доехать на электричке до станции Успенская, на автобусе или такси.