Москва22 апрВести.Между Ростовом-на-Дону и Иловайском в ДНР планируется запустить электричку. Информацию РИА Новости предоставила замгубернатора - министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.
Продолжается работа по восстановлению прямого железнодорожного сообщения между Ростовом-на-Дону и Иловайском... Первым этапом станет запуск беспересадочного пригородного сообщения…заявила Беликова
В настоящее время идет проработка вопросов, которые требуется согласовать с пограничными службами, уточнила министр. Сроки проекта не уточняются.
Маршрут был прерван в 2014 году. Вместо электропоезда между регионами было налажено автобусное сообщение.