Между донской столицей и Иловайском в ДНР запустят электричку

Москва22 апр Вести.Между Ростовом-на-Дону и Иловайском в ДНР планируется запустить электричку. Информацию РИА Новости предоставила замгубернатора - министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.

Продолжается работа по восстановлению прямого железнодорожного сообщения между Ростовом-на-Дону и Иловайском... Первым этапом станет запуск беспересадочного пригородного сообщения… заявила Беликова

В настоящее время идет проработка вопросов, которые требуется согласовать с пограничными службами, уточнила министр. Сроки проекта не уточняются.

Маршрут был прерван в 2014 году. Вместо электропоезда между регионами было налажено автобусное сообщение.