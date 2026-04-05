Новый рейс по Дону длиной 300 км связал Азов и станицу Романовскую

Москва5 апр Вести.В Ростовской области с открытием речной навигации был запущен новый маршрут Азов – станица Романовская, сообщает ИС "Вести".

Рейс по Дону - почти 300 километров. Впервые пассажиры прошли по реке через шлюз Багаевского гидроузла, открытого президентом РФ в конце марта.

Потрясающе, очень интересно, впечатления шикарные, здорово! поделилась впечатлениями одна из пассажирок маршрута

Благодаря развитию речной инфраструктуры география перевозок расширилась. В этом году планируется также запуск морского маршрута, который свяжет Ростовскую область с Мариуполем.