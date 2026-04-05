Москва5 апрВести.В Ростовской области с открытием речной навигации был запущен новый маршрут Азов – станица Романовская, сообщает ИС "Вести".
Рейс по Дону - почти 300 километров. Впервые пассажиры прошли по реке через шлюз Багаевского гидроузла, открытого президентом РФ в конце марта.
Потрясающе, очень интересно, впечатления шикарные, здорово!поделилась впечатлениями одна из пассажирок маршрута
Благодаря развитию речной инфраструктуры география перевозок расширилась. В этом году планируется также запуск морского маршрута, который свяжет Ростовскую область с Мариуполем.