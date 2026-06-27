Минтранс ДНР: Донецк и Симферополь соединит прямое ж/д сообщение в 2029 году

В ДНР рассказали, когда ожидается запуск прямых поездов из Донецка в Симферополь Минтранс ДНР: Донецк и Симферополь соединит прямое ж/д сообщение в 2029 году

Москва27 июн Вести.Открытие прямого беспересадочного железнодорожного сообщения между Донецком в Симферополем запланировано на 2029 год, сообщил министр транспорта ДНР Александр Бондаренко.

Об этом министр сообщил в комментарии РИА Новости.

На 2029 год предусмотрены мероприятия по организации прямого беспересадочного железнодорожного сообщения по маршруту Донецк – Симферополь сказал Бондаренко

Кроме того, по словам министра, на 2028 года запланировано открытие прямого железнодорожного маршрута из Донецка в Воронеж. Курсирующие поезда будут проходить через Луганск.