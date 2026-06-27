Москва27 июнВести.Открытие прямого беспересадочного железнодорожного сообщения между Донецком в Симферополем запланировано на 2029 год, сообщил министр транспорта ДНР Александр Бондаренко.
Об этом министр сообщил в комментарии РИА Новости.
На 2029 год предусмотрены мероприятия по организации прямого беспересадочного железнодорожного сообщения по маршруту Донецк – Симферопольсказал Бондаренко
Кроме того, по словам министра, на 2028 года запланировано открытие прямого железнодорожного маршрута из Донецка в Воронеж. Курсирующие поезда будут проходить через Луганск.