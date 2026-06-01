Москва1 июн Вести.Доля общественного транспорта Донецкой Народной Республики, который обновляется на постоянной основе, достигла 37%. Об этом ИС "Вести" рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Он добавил, что власти республики рассматривают помощь частным компаниям в обновлении их транспортного парка.

Мы говорили [c вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным] о развитии общественного транспорта. Уделили этому внимание, потому что мы нарастили долю муниципального транспорта, который обновляется на постоянной основе. Такого транспорта у нас уже порядка 37%. Но задача, которую нам поставили: чтобы свыше 50% была доля обновленного муниципального транспорта. В последующем планируется помощь уже частным организациям с возможностями наших программ и мер поддержки, чтобы они тоже имели возможность обновлять автобусы, микроавтобусы, которые работают на маршрутах. Также коснулись и безусловно дорог. Мы от федеральных, региональных дорог сейчас к внутригородским дорогам, внутриквартальным дорогам смещаем акцент. Для людей это очень важно, чувствительно