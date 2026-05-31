Москва31 маяВести.План по сбору налогов в Донецкой Народной Республике (ДНР) ежегодно перевыполняется благодаря развитию предприятий в республике, заявил глава ДНР Денис Пушилин, сообщает ТАСС.
По словам премьер‑министра ДНР Андрея Черткова, бюджет ДНР составил в 2025 году 264,5 млрд руб., в том числе 48,4 млрд руб. пришлись на федеральные трансферты. При этом доходы бюджета ДНР могут увеличиться в 2026 году на 20%.
Мы год за годом показываем дополнительные доходы в регионе. То есть налоговая собирает больше, нежели ставится по плану. Не потому, что ставит заниженный план, а потому, что находятся возможности, несмотря на все трудности. Предприятия развиваются, налогов становится больше, доходов больше в регионеприводит ТАСС слова Пушилина
Между тем в Донецке и Макеевке идет активная застройка, в центральных районах городов почти не осталось свободных участков под застройку.
При этом власти обсуждают возможность сокращения бюрократических процедур для застройщиков в ДНР, подчеркнул Пушилин.