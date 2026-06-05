В поездах "Аврора" между Москвой и Петербургом летом увеличат вдвое число мест

Число мест на поездах "Аврора" между Москвой и Петербургом увеличили вдвое В поездах "Аврора" между Москвой и Петербургом летом увеличат вдвое число мест

Москва5 июн Вести.В летний сезон количество мест в поездах "Аврора", курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, будет увеличено в два раза – до 1,5 миллионов. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.

В общей сложности с 1 мая по 30 сентября в поездах "Аврора" пассажирам будет предложено в 2 раза больше мест (более 1,5 млн), чем в прошлом году. В частности, летом "Аврора" № 749/750 курсирует ежедневно говорится в сообщении

Согласно расписанию, поезда будут отправляться из Санкт-Петербурга в 22.15, из Москвы – в 22.30, прибытие на конечные станции – в 05.00 следующего дня.

Также летом планируется увеличить составы всех поездов "Аврора". Сейчас между столицами курсируют пять пар поездов: №№ 714/742, 743/744, 745/746 ежедневно, №739/740 – через день.