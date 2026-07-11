Движение на МЦД-1 и "Аэроэкспрессов" в аэропорт Шереметьево изменится 11 июля

Сегодня изменится движение на МЦД-1 и "Аэроэкспрессов" в аэропорт Шереметьево Движение на МЦД-1 и "Аэроэкспрессов" в аэропорт Шереметьево изменится 11 июля

Москва11 июл Вести.В субботу, 11 июля, изменится движение поездов МЦД-1 и "Аэроэкспрессов" в аэропорт Шереметьево до 8.00 и поздним вечером после 22.00, предупредил столичный Департамент транспорта.

В частности, на Белорусском направлении интервалы движения будут частично увеличены до 1 часа, часть поездов будет следовать укороченными маршрутами до и от станций Рабочий Поселок и Фили. На Савеловском направлении интервалы будут частично увеличены до 20 минут, часть составов проследует до и от станции Савеловская.

У некоторых поездов будет скорректирован набор остановок уточняется в Telegram-канале Департамента

Предполагается, что поезда "Аэроэкспресса" будут следовать укороченными маршрутами до и от Савеловской.

В Департаменте транспорта пояснили, что в этот период сотрудники РЖД планируют провести путевые работы, необходимые для строительства нового московского городского вокзала "Беговая".