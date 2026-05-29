Из-за ремонта на МЦД-4 расписание поездов поменяется в первой половине июня В конце мая – начале июня расписание поездов на МЦД-4 изменится из-за ремонта

Москва29 мая Вести.Расписание поездов на МЦД-4 в конце мая – начале июня изменится из-за ремонтных работ. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

Изменения коснутся периодов с 30 мая по 1 июня, с 6 по 8 июня и с 12 по 15 июня.

В выходные дни с 30 мая до 1 июня, 6-8 июня и 12-15 июня изменятся параметры движения поездов на МЦД-4: интервалы будут увеличены до 20 минут, у некоторых поездов изменится набор остановок говорится в сообщении

В это время специалисты займутся капитальным ремонтом путевой инфраструктуры на участке Железнодорожная – Реутово.

Будет отменена часть поездов на Калужском направлении, некоторые проследуют от Апрелевки до Марьиной Рощи. На Нижегородском направлении интервал движения поездов частично будет увеличен до 20 минут, а некоторые составы будут отправляться с других платформ.