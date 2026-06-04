График движения электричек на МЦД-3 изменится 6 и 7 июня На МЦД-3 временно изменится график движения поездов

Москва4 июн Вести.Интервалы движения поездов на Ленинградском и Казанском направлении МЦД-3 увеличатся 6 и 7 июня из-за ремонтных работ на станции Зеленоград-Крюково, часть электричек проследуют укороченными маршрутами. Об этом сообщили в столичном дептрансе.

В период изменений коллеги из ОАО "РЖД" проведут работы по модернизации путевой инфраструктуры станции Зеленоград-Крюково. Чтобы не влиять на поездки пассажиров в будни, спланировали работы на выходные говорится в сообщении

Так, 6 июня интервалы движения на Ленинградском направлении будут увеличены до 20 минут. Часть поездов от станции Ипподром будет следовать укороченными маршрутами до и от станций Химки и Сходня. На станции Зеленоград-Крюково возможно изменение путей отправления поездов.

7 июня на участке Зеленоград-Крюково – Химки интервалы движения будут частично увеличены до 50 минут, на участке между станциями Химки и Останкино – до 30. Часть составов со стороны Ипподрома проследует укороченными маршрутами, у некоторых электричек будет изменено время отправления и остановки.

На Казанском направлении часть поездов будет следовать укороченными маршрутами до и от станции Митьково и Казанского вокзала. Интервалы движения будут увеличены до 15 минут.