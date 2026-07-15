В Москве 18 и 19 июля увеличат интервалы движения поездов на D3

В выходные интервалы движения электропоездов на D3 будут увеличены до 40 минут В Москве 18 и 19 июля увеличат интервалы движения поездов на D3

Москва15 июл Вести.Электропоезда на направлении D3 в ближайшие выходные будут двигаться по увеличенным интервалам. Об этом сообщает Департамент транспорта.

Согласно информации ведомства, они составят порядка 40 минут и затронут как Ленинградское, так и Казанское направления. Изменения будут действовать 18 и 19 июля.

В частности, поезда из Москвы в сторону станции Зеленоград-Крюково будут следовать мимо станции Лихоборы без остановки, часть поездов не будет останавливаться на станциях Останкино и Моссельмаш. Интервалы – до 40 минут.

В обратном направлении - до станции Ипподром - интервалы частично увеличат до 25 минут.

На Казанском направлении некоторые поезда D3 будут курсировать до и от Митьково и Казанского вокзала по укороченным маршрутам. Интервалы – 15 минут.