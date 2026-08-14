Москва14 авг Вести.С 14 по 16 августа изменится расписание некоторых электричек на Павелецком направлении Московской железной дороги из-за технических работ. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

Отмечается, что в график движения внесены существенные корректировки.

Это связано с работами по замене стрелочных переводов на станции Коломенское. Технологические "окна" назначены с 22.30 14 августа до 08.30 15 августа, с 21.25 15 августа до 07.25 16 августа уточнили в МЖД

У ряда электропоездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, часть электричек проследуют по укороченным маршрутам, а часть – выведены из графика.