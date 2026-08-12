Сбой в движении электричек произошел на Павелецком направлении МЖД На Павелецком направлении МЖД произошел сбой в движении электричек

Москва12 авг Вести.Несколько электропоездов, следующих в сторону Москвы, были задержаны на Павелецком направлении МЖД из-за зацеперов, забравшихся на крышу аэроэкспресса. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Инцидент произошел около 08.36 мск на станции Коломенское.

В связи с нахождением посторонних лиц на крыше подвижного состава совершил вынужденную остановку электропоезд №6512, следующий по маршруту Аэропорт Домодедово – Москва. Локомотивная бригада предприняла плавное торможение, чтобы не травмировать тех, кто находится на крыше говорится в сообщении

Из-за вынужденной остановки были задержаны несколько электричек, следовавших в сторону Москвы.

Ранее утром на этой же станции была задержана электричка для оказания медпомощи пассажиру. В результате два пригородных поезда пришли в Москву с опозданием на 28 и 25 минут соответственно.

Сейчас МЖД вводит поезда в график.