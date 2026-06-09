Москва9 июнВести.Подмосковная электричка, в которую днем 9 июня во время грозы ударила молния, продолжила движение после того, как механики устранили выявленные неисправности. Как сообщили ИС "Вести" очевидцы, поезд стоял около 40 минут.
ЧП случилось на МЦД-4. Молния ударила в электропоезд сообщением Лесной городок – Захарово между станциями Железнодорожная и Черное. После попадания молнии электричка остановилась, в ней погас свет.
Информацию о молнии подтвердили железнодорожники.
По словам очевидцев, за неисправным поездом быстро образовалась "очередь" из других составов. В настоящее время движение постепенно вводится в график.