Молния ударила в подмосковную электричку, о пострадавших не сообщается

В подмосковную электричку во время грозы ударила молния Молния ударила в подмосковную электричку, о пострадавших не сообщается

Москва9 июн Вести.В электропоезд сообщением Лесной городок – Захарово, следовавший по МЦД-4, днем 9 июня ударила молния, сообщили ИС "Вести" очевидцы. Эту информацию подтвердили железнодорожники.

ЧП случилось между станциями Железнодорожная и Черное. После попадания молнии поезд остановился, в нем погас свет. Затем он несколько раз включался, но снова гас.

В ближайшее время на место происшествия должны прибыть специалисты-механики.

По словам очевидцев, за неисправной электричкой уже образовалась "очередь" из других составов.

О пострадавших пока ничего не сообщается.