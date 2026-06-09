Москва9 июнВести.В электропоезд сообщением Лесной городок – Захарово, следовавший по МЦД-4, днем 9 июня ударила молния, сообщили ИС "Вести" очевидцы. Эту информацию подтвердили железнодорожники.
ЧП случилось между станциями Железнодорожная и Черное. После попадания молнии поезд остановился, в нем погас свет. Затем он несколько раз включался, но снова гас.
В ближайшее время на место происшествия должны прибыть специалисты-механики.
По словам очевидцев, за неисправной электричкой уже образовалась "очередь" из других составов.
О пострадавших пока ничего не сообщается.