Из-за грозового фронта снижена скорость поездов на Савеловском направлении Непогода стала причиной снижения скорости поездов на Савеловском направлении

Москва12 июл Вести.Мощный грозовой фронт стал причиной сбоя в расписании движения поездов на отдельных участках в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Уточняется, что речь идет о пригородных поездах дальних маршрутов Савеловского направления в обе стороны.

Из-за прохождения мощного грозового фронта на севере Московской области в настоящее время движение поездов на ряде дальних участков с осуществляется со снижением скорости говорится в заявлении МЖД, опубликованном в MAX

В настоящее время делается все необходимое для сокращения времени опоздания поездов.