Москва12 июлВести.Мощный грозовой фронт стал причиной сбоя в расписании движения поездов на отдельных участках в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
Уточняется, что речь идет о пригородных поездах дальних маршрутов Савеловского направления в обе стороны.
Из-за прохождения мощного грозового фронта на севере Московской области в настоящее время движение поездов на ряде дальних участков с осуществляется со снижением скоростиговорится в заявлении МЖД, опубликованном в MAX
В настоящее время делается все необходимое для сокращения времени опоздания поездов.