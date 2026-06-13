Москва13 июнВести.Поезда Савеловского направления и МЦД-1 следуют с отклонением от графика, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
Отставание вызвано ситуацией, сложившейся на станциях Бескудниково и Москва-Бутырская.
Из-за ухудшения погодных условий на станциях Бескудниково и Москва-Бутырская электропоезда следуют со снижением скоростиговорится в публикации, размещенной в Telegram-канале МЖД
В МЖД заверили, что для стабилизации графика делается все необходимое, также пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.
Как сообщалось ранее, в отдельных районах Москвы вечером в субботу, 13 июня, выпало почти 50% месячной нормы осадков.