Непогода повлияла на движение поездов МЦД-1 в Москве

Поезда МЦД-1 в Москве выбились из графика из-за непогоды Непогода повлияла на движение поездов МЦД-1 в Москве

Москва13 июн Вести.Поезда Савеловского направления и МЦД-1 следуют с отклонением от графика, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Отставание вызвано ситуацией, сложившейся на станциях Бескудниково и Москва-Бутырская.

Из-за ухудшения погодных условий на станциях Бескудниково и Москва-Бутырская электропоезда следуют со снижением скорости говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале МЖД

В МЖД заверили, что для стабилизации графика делается все необходимое, также пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.

Как сообщалось ранее, в отдельных районах Москвы вечером в субботу, 13 июня, выпало почти 50% месячной нормы осадков.