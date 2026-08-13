Расписание пригородных поездов на Казанском направлении изменится на два дня

На Казанском направлении МЖД 15 и 17 августа изменится расписание поездов Расписание пригородных поездов на Казанском направлении изменится на два дня

Москва13 авг Вести.В связи с заменой стрелочных переводов на станциях Люберцы-1 и Голутвин, 15 и 17 августа изменится расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления МЖД, в том числе МЦД-3. Об этом сообщает Московская железная дорога – филиал ОАО "РЖД".

На станции Люберцы-1 работы будут проводиться 15 августа с 00:50 до 10:50, в выходной день, когда пассажиропоток минимален. А в Голутвине – 17 августа с 6:30 до 15:30. уточняется в сообщении

Из-за этого в расписание пригородных поездов внесены существенные корректировки.