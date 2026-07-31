"Аэрофлот" с 1 августа вводит дополнительные рейсы между Москвой и Ижевском

"Аэрофлот" вводит дополнительные рейсы между Москвой и Ижевском "Аэрофлот" с 1 августа вводит дополнительные рейсы между Москвой и Ижевском

Москва31 июл Вести.руппа "Аэрофлот" с 1 августа вводит дополнительные рейсы между Москвой и Ижевском, а также новый рейс между Ижевском и Сочи, их будет выполнять авиакомпания "Россия", говорится в сообщении авиаперевозчика.

Отмечается, что рейсы позволят перевезти пассажиров прекратившей полеты "ИжАвиа", у которой ранее был приостановлен сертификат эксплуатанта.

На воздушной линии Москва – Ижевск – Москва вводится три дополнительных ежедневных рейса. Таким образом максимальная частота полетов Группы "Аэрофлот" между Москвой и столицей Удмуртии увеличится с нынешних 4 до 7 рейсов в день в августе отметили в авиакомпании

Рейсы между Ижевском и Сочи в августе будут выполняться ежедневно. Далее частота полетов будет корректироваться в зависимости от спроса.

Переоформление пассажиров по ранее приобретенным билетам на рейсы "России" на те же даты будет бесплатным. Для переоформления необходимо обратиться в авиакомпанию "ИжАвиа".