"Аэрофлот" возобновил ежедневное авиасообщение между Москвой и Дубаем

Москва1 июн Вести.Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 июня вернулась к выполнению регулярных прямых рейсов по маршруту Москва — Дубай (Объединенные Арабские Эмираты).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Полеты будут осуществляться ежедневно. Пассажирские перевозки между российской столицей и крупнейшим городом ОАЭ планируется осуществлять на узкофюзеляжных самолетах семейства Boeing 737.

В авиакомпании напомнили, что прямое авиасообщение по этому направлению отсутствовало с весны текущего года. До 11 марта перевозчик выполнял лишь отдельные гуманитарные рейсы для вывоза граждан, после чего авиаперелеты в ОАЭ были полностью приостановлены на фоне обострения вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее "Аэрофлот" сообщал, что собирается возобновить полеты из Москвы в Дубай с 1 июня 2026 года.