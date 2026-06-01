Москва1 июнВести.Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 июня вернулась к выполнению регулярных прямых рейсов по маршруту Москва — Дубай (Объединенные Арабские Эмираты).
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Полеты будут осуществляться ежедневно. Пассажирские перевозки между российской столицей и крупнейшим городом ОАЭ планируется осуществлять на узкофюзеляжных самолетах семейства Boeing 737.
В авиакомпании напомнили, что прямое авиасообщение по этому направлению отсутствовало с весны текущего года. До 11 марта перевозчик выполнял лишь отдельные гуманитарные рейсы для вывоза граждан, после чего авиаперелеты в ОАЭ были полностью приостановлены на фоне обострения вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее "Аэрофлот" сообщал, что собирается возобновить полеты из Москвы в Дубай с 1 июня 2026 года.