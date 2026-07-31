Москва31 июл Вести.Авиакомпания "Ижавиа", у которой был отозван сертификат эксплуатанта, переоформила большую часть билетов на рейсы других авиакомпаний. Об этом сообщил генеральный директор перевозчика Александр Синельников в своих соцсетях.

За сегодняшний день уже переоформлено 1 106 из 1 412 сегментов авиаперевозки на рейсы авиакомпаний-партнеров. Еще по 306 сегментам оформлен возврат денежных средств написал Синельников

Ранее Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Ижавиа" из-за возникших претензий к организации безопасности полетов.

В свою очередь "Аэрофлот" с 1 августа вводит дополнительные рейсы между Ижевском и Москвой, которые будет выполнять авиакомпания "Россия", и новый ежедневный рейс между Ижевском и Сочи.