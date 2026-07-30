Москва30 июл Вести.Жителям Удмуртии, купившим билеты на самолет авиакомпании "Ижавиа", будут предложены варианты пересадок до возобновления сертификата эксплуатанта. Об этом ГТРК "Удмуртия" сообщил председатель регионального правительства Роман Ефимов.

Начиная с 1 августа, авиаперевозчик не сможет выполнять регулярные рейсы из-за окончания срока действия сертификата эксплуатанта. До восстановления сертификата и перелетов самолеты "Ижавиа" будут сдаваться в аренду.

Правительство Удмуртии и авиакомпания принимает решения по изменению маршрутизации по нашим пассажирам. Это значит, что компания на сегодняшний день будет выполнять работы, связанные по пересадке наших пассажиров на другие рейсы сказал Ефимов

Представители "Ижавиа" будут связываться каждым пассажиром и предлагать варианты по другим рейсам, добавил глава кабмина.