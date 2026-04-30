Москва30 апрВести.Сигнал "Опасное небо" объявлен на части территории Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов.
Предупреждение распространяется на семь районов субъекта.
Угроза атаки БПЛА в Сюмсинском, Селтинском, Игринском, Воткинском, Якшур-Бодьинском, Шарканском, Красногорском районахговорится в заявлении главы региона, опубликованном в мессенджере MAX
Ранее в Росавиации сообщили о закрытии аэропорта в Ижевске. Воздушная гавань временно приостановила прием и отправку рейсов по соображениям безопасности.