В части Удмуртии объявили сигнал "Опасное небо" В семи районах Удмуртии объявлен сигнал "Опасное небо"

Москва30 апр Вести.Сигнал "Опасное небо" объявлен на части территории Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов.

Предупреждение распространяется на семь районов субъекта.

Угроза атаки БПЛА в Сюмсинском, Селтинском, Игринском, Воткинском, Якшур-Бодьинском, Шарканском, Красногорском районах говорится в заявлении главы региона, опубликованном в мессенджере MAX

Ранее в Росавиации сообщили о закрытии аэропорта в Ижевске. Воздушная гавань временно приостановила прием и отправку рейсов по соображениям безопасности.