Москва29 июлВести.На территории Удмуртской Республики включены системы оповещения из-за угрозы опасности атаки БПЛА. Информация размещена в канале MAX главы республики Александра Бренчалова.
Включаем сирены в Глазове, Глазовском, Ярском, Юкаменском, Красногорском, Игринском, Балезинском, Кезском, Дебесском в Селтинском, Сюмсинском, Увинском, Вавожском районахговорится в сообщении
Все силы и средства находятся в состоянии готовности, заявил Бренчалов.
При сигнале "Опасное небо" при нахождении на улице необходимо уйти из зоны прямой видимости, спрятаться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.
В помещении нужно отойти от окон, пригнуться и закрыть голову руками. Снимать объекты в воздухе запрещено, напомнил глава региона.