В Удмуртии включили системы оповещения об угрозе атаки БПЛА

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Удмуртии В Удмуртии включили системы оповещения об угрозе атаки БПЛА

Москва29 июл Вести.На территории Удмуртской Республики включены системы оповещения из-за угрозы опасности атаки БПЛА. Информация размещена в канале MAX главы республики Александра Бренчалова.

Включаем сирены в Глазове, Глазовском, Ярском, Юкаменском, Красногорском, Игринском, Балезинском, Кезском, Дебесском в Селтинском, Сюмсинском, Увинском, Вавожском районах говорится в сообщении

Все силы и средства находятся в состоянии готовности, заявил Бренчалов.

При сигнале "Опасное небо" при нахождении на улице необходимо уйти из зоны прямой видимости, спрятаться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.

В помещении нужно отойти от окон, пригнуться и закрыть голову руками. Снимать объекты в воздухе запрещено, напомнил глава региона.