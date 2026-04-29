Москва29 апрВести.Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов сообщил о включении сирен на фоне действия сигнала "Опасное небо".
Систему оповещения задействуют в Глазове, Воткинске и ряде муниципальных образований региона. В том числе, сирены включают в Глазовском, Балезинском, Красногорском, Якшур-Бодьинском, Игринском, Шарканском и Воткинском.
Не паникуйте, не пытайтесь сбить дрон и подобрать его обломкинаписал глава региона в мессенджере MAX
Также глава субъекта напомнил, что, не следует вести съемку БПЛА, информацию о дроне можно передать в экстренные службы, позвонив по номеру 112
В случае обнаружения беспилотника следует покинуть зону прямой видимости дрона и укрыться в здании, подземном переходе или на подземной парковке, отметил Александр Бречалов.