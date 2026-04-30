Москва30 апрВести.Сирены оповещения включены еще в пяти районах и городе в Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов.
Речь идет о Каракулинском, Сарапульском, Камбарском, Киясовском, Малопургинском районах и Сарапуле.
Сигнал "Опасное небо": угроза атаки БПЛАнаписал руководитель субъекта в мессенджере MAX
Ранее сигнал "Опасное небо" в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов был объявлен в семи районах Удмуртии: Сюмсинском, Селтинском, Игринском, Воткинском, Якшур-Бодьинском, Шарканском и Красногорском.
Кроме того, по соображениям безопасности временно приостановил прием и отправку рейсов аэропорт в Ижевске.