Москва30 июл Вести.Росавиация приняла решение об аннулировании сертификата эксплуатанта "Ижавиа". Об этом сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере MAX.

Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Ижавиа". С 1 августа авиакомпания не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов говорится в заявлении

При этом в Росавиации уточнили, что все приобретенные билеты перевозчика остаются действительными. По данным ведомства, на период до 1 февраля следующего года было продано почти 46 тысяч билетов из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург.

Ранее стало известно, что продажа билетов на следующий месяц удмуртской авиакомпании "Ижавиа" прекращена. Как сообщалось, последние даты, на которые можно купить билеты на сайте перевозчика, - 30 и 31 июля.