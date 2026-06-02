Москва2 июн Вести.Росавиация сняла ограничения с сертификата эксплуатанта компании Azur Air, сообщила пресс-служба ведомства.

По рекомендации ведомства компания провела внутренний аудит подразделений и приняла корректирующие меры. В результате три самолета компании временно не будут эксплуатироваться, остальные шесть к полетам допущены.

Росавиация сняла ограничения с сертификата эксплуатанта Azur Air написали представители Росавиации в мессенджере MAX

В марте Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air из-за обнаруженных нарушений - в частности, неисправностей, которые привели к многочисленным задержкам перелетов и отменам рейсов. Компании предписали устранить все выявленные нарушения до 8 июня.