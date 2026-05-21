"Аэрофлот" летом увеличит число билетов в Калининград по плоскому тарифу "Аэрофлот" с июня запустит дополнительный рейс между Москвой и Калининградом

Москва21 мая Вести.Авиакомпания "Аэрофлот" с 1 июня запускает допонительный рейс между Москвой и Калининградом с возможностью покупки билетов по плоскому тарифу. Об этом сообщили в пресс-службе нацперевозчика.

С 1 июля по 31 августа на этом направлении будут выполняться два дополнительных рейса в сутки с возможностью покупки билетов по плоскому тарифу.

Жители региона и студенты вузов Калининградской области очной формы обучения смогут в приоритетном порядке оформить билеты на дополнительный рейс по плоскому тарифу "Аэрофлота" более чем за 7 дней до даты вылета. За неделю до вылета рейса оставшиеся нереализованные билеты по плоскому тарифу будут поступать уже в свободную продажу: их смогут приобрести все желающие сказано в сообщении

Новый ежедневный рейс будет выполняться на лайнерах Airbus A321 с 1 июня до 30 сентября включительно.

Стоимость авиабилетов по плоскому тарифу между Москвой и Калининградом в экономическом классе составляет 7,9 тысяч рублей в одну сторону, 13 тысяч – туда и обратно. В 2025 году билетами по плоским тарифам на этом направлении воспользовалось более 831 тысяч человек.